Junior Playboy se lamenta tras subir video mostrando su voto: «No podré ser su futuro diputado» Luego de recibir una serie de críticas por subir un video mostrando su voto, lo que es ilegal, Junior Playboy se refirió a esta situación.

Durante la jornada de este domingo, en medio del plebiscito constitucional, Junior Playboy se convirtió en noticia luego de compartir en sus redes sociales un video en el que muestra su voto.

Obviamente, esta situación generó una serie de críticas por parte de sus seguidores y seguidoras, ya que se debe recordar que esta situación es sancionada por la Ley 18.700.

Tras el percance, Junior Playboy salió a referirse a este comentado video, lamentándose a través de su cuenta de Instagram.

También te puede interesar: Junior Playboy subió video mostrando su voto por el plebiscito

«Muy buenos días. Apenado, ya que con lo de ayer no podré ser su futuro diputado. En fin, no me adapto a esta vida. Es difícil cuando uno es distinto a todos y piensa distinto», partió escribiendo.

«En fin, yo ante mis principios soy un ser original y lo acepto porque soy agradecido. Gracias para los que piensan igual para los que no igual. Gracias, no vine a ser enemigo, al contrario, vine a ser feliz», cerró Junior.