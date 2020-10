Junior Playboy subió video mostrando su voto por el plebiscito Pese a que se ha dicho en varias ocasiones que no se pueden sacar fotos o videos al voto, Junior Playboy no hizo caso.

A pesar de que se sabe que no se debe publicar fotos o videos del voto, Junior Playboy parece que no está no ahí con esto. Pues lo compartió en sus redes sociales.

En medio de su votación en el marco del Plebiscito Nacional, el ex chico reality, quien desde hace algún tiempo ha expresado sus deseos de ser concejal, publicó un video en Instagram en el que mostró su voto.

Desde la cámara secreta, Junior playboy compartió esta publicación, en la que señaló. «Libre de comentarios. Goleada histórica apruebo 99,9%, rechazo 1%».

«Muy buenos días que sea el comienzo de una calidad de vida mejorada para todos los chilenos y chilenas, justicia divina», sentenció.

El video fue subido a eso de las 13:00 y Junior Playboy recién borró la publicación pasadas las 19:00 horas.

Hay que mencionar que esta acción está sancionada por la Ley 18.700, por lo que podría arriesgar una multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales, presidio menor en su grado medio y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos.