Daniela Aránguiz habló sobre supuesto romance con Raúl Peralta En 'Sigamos de Largo', Daniela Aránguiz habló sobre su vida personal y los rumores de una relación con el 'Power Peralta'.

Durante los últimos días Daniela Aránguiz ha estado en medio de la noticia por sus dichos sin filtro sobre su matrimonio con Jorge Valdivia en una entrevista con Jordi Castell. Por lo que su participación en ‘Sigamos de Largo’ no fue la excepción.

Resulta que la chiquilla comentó que el futbolista en el inicio de su matrimonio no la dejaba asistir a programas de televisión. «Yo me casé muy chica, y muchas veces dejé de ir a programas porque me “lo prohibían”. Era ‘voy y tengo la pelea del año’ o me quedo en casa y soy dueña de casa, cuido a los niños, hago el almuerzo y lavo la loza y mi relación va a estar bien».

Junto con esto, otro de los temas que Aránguiz abordó con las animadoras fue su supuesto romance con Raúl Peralta, actual pareja de Lisandra Silva. Esto luego de que le preguntaran si Jorge le había tenido que perdonar a ella alguna infidelidad. La ex ‘Mekano’ aseguró que no.

«Se le corrieron rumores a Daniela en algún momento, que anduvo con uno de los Power Peralta, que yo dije que no me consta para nada», comentó Fran García Huidobro.

«Lo que pasa es que a mí no me han conocido otro hombre, y por eso no me pueden involucrar con otro hombre», aclaró Aránguiz.

«Es verdad que yo cuando tenía 17 años, cuando estaba en Mekano, tuve como onda onda, ni siquiera fue un pololeo, con Raúl, que ahora es de los Power Peralta», señaló. «Pero tenía 17 años, ahora tengo 35, como nunca nadie me ha conocido ningún otro hombre no pueden hablar», sentenció.