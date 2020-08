Seguidores de ‘MasterChef Celebrity’ indignados por dura evaluación a César Campos

La noche de este domingo se emitió un nuevo capítulo de ‘MasterChef Celebrity’ que ya se encuentra en su recta final, y en esta ocasión una situación no dejó indiferente a ninguno de los televidentes. Pues el duelo para el paso a la semifinal entre Marcelo Marocchino y César Campos trajo una serie de comentarios.

Esto debido a que la competencia consistió en que ambos prepararan un rack de cordero con trufas. En el caso del italiano, optó por preparar nuevamente pastas, mientras que el periodista se decidió por un puré acompañado de salsa de vino.

Fue en este contexto que, Marocchino se llenó de elogios por parte de los jueces, mientras que César fue blanco de duras críticas por su preparación. Y es que los chefs aseguraron que el cordero de Campos tuvo «poco trabajo», pero el más duro con sus comentarios fue Chris Carpentier.

«Qué te costaba hacer esto, ¿no que estabas tan contento porque te había tocado esto? No se puede servir un rack de cordero en esta instancia de la competencia, siendo tú prácticamente un chef, de esa manera» señaló el chef.

Al final fue Marocchino quien se llevó el puesto a la semifinal, lo que indignó a los seguidores del programa, quienes de inmediato salieron a defender a César Campos, además de criticar al italiano, asegurando que su preparación tenía peor preparación y que nuevamente decidió hacer pastas.

#DuelosAmorir Carpentier si le dices a César que a esta altura no podía presentar asi, entonces porque no le dijiste a Marcello que a esta altura no puede seguir preparando pastas ? Cómo se nota la preferencia

— Marta Salazar (@marta_sc) August 3, 2020