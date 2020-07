Prince Royce reveló que se contagió de Covid-19: «Nunca pensé que me iba a pasar» A través de un video en su cuenta de Instagram, Prince Royce reveló que está en aislamiento, luego de que se contagiara de Covid-19.

Durante la jornada de este viernes, el cantante Prince Royce dio a conocer que dio positivo para coronavirus Covid-19.

A través de su cuente de Instagram el cantante compartió un video donde detalló: «Fui diagnosticado con el Covid-19 y estoy en el día número 12 desde que comenzaron los síntomas».

«Es algo que me tiene en shock, nunca pensé que me iba a pasar y me pasó. Pensé que tomando las precauciones, lavándome las manos y usando una máscara sería suficiente, pero no lo fue», confesó Prince Royce.

“Pensamos que no nos va a pasar a nosotros, pero es real”, agregó el artista, además de señalar que: «No a todos les dará de manera ligera. A mí no me dio tan fuerte, me siento mejor ahora y espero salir negativo la próxima semana», contó.

Siguiendo por esta línea Prince Royce le hizo un llamado a todos sus seguidores: «Les comparto esto hoy para pedirles de corazón que por favor no bajemos la guardia. Este virus es real y podemos estar contagiando a los demás sin siquiera saber que lo tenemos», indicó.

«Yo no pensaba que lo tenía, pues no me sentía tan mal, y si no me hago la prueba tal vez estaría propagando el virus sin saberlo», señaló.

«Para los jóvenes esto más que por cuidarnos, es para cuidar a los demás, a las personas mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos. Por favor tomemos esto en serio, con responsabilidad y con compasión. Cuidémonos», pidió Prince Royce para cerrar.