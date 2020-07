«No los banco más» El descargo de Angélica Sepúlveda tras orden de embargo a su pyme A través de su cuenta de Instagram, Angélica Sepúlveda contó el mal rato que está pasando por su pyme en medio de la pandemia.

Por estos días Angélica Sepúlveda no lo está pasando para nada bien, pues la chiquilla no logró conseguir un crédito para mantener su pyme de confección y arriendo de disfraces. Pero recientemente la cosa se puso peor, ya que recibió una orden de embargo desde Banco Estado por una deuda de 2 millones de pesos.

Es por lo mismo que la ex chica reality compartió en su cuenta de Instagram la notificación y lanzó una larga descarga. «Miren la tremenda sorpresita que tiró hoy a las 14:25 hrs en el jardín de mi casa el simpático receptor Roberto Santander Hernández . Comprenderán que nada podía hacer a esa hora un día viernes, de lo contrario, habría ido corriendo al @bancoestado a pagar todito» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Angélica agregó: «Con deudas millonarias por todos lados y no porque seamos botarate, todas las pymes informales e independientes pedimos créditos para lograr nuestros negocios, tenemos ese anhelo y gusto por el trabajo incansable y lo hacemos con amor y dedicación».

Además, la ex chica reality comentó que esta realidad es la que viven muchas familias de clase media, así que advirtió que «Si los políticos no empatizan de verdad con la clase media, con los que estamos hasta el cuello con cuotas vencidas, amenazados con embargos, etc, etc terminando la pandemia va a quedar la patá».

«¿Nos piden que nos quedemos en casa para perderlo todo? Pues yo, no los banco más, y aunque sea vendiendo droga junto esa cagá de plata, pero escuchen bien, a mí no me embargan ni una wea!!! Lo dije y qué!» cerró indignada Angélica.