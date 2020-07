Gala Caldirola se llenó de críticas por foto en la piscina con su retoña "No sabes quién está detrás de la pantalla" fue uno de los comentarios que recibió Gala Caldirola en la publicación junto a Luz Elif.

Recientemente Gala Caldirola compartió en Instagram una serie de postales junto a su retoña Luz Elif, donde aparecen posando desde la piscina. Pero lo que no se esperó es recibir una serie de críticas por parte de sus seguidores.

«Día de piscina: Expectativa VS realidad🔜Nadar , tomar el sol, relax y desconexión! Hasta que llegan los niños y se acabó la calma!!!Bendita locura, te amo bebe» escribió la española para acompañar las tres postales, una en la que aparece sola, mientras que en las otras dos sostiene a la pequeña.

Pese a esto, un detalle en las postales de Gala se robó la atención de sus seguidores y generó opiniones divididas en los comentarios. Esto debido a que la niña aparecía desnuda en las fotos, lo cual algunos consideraron peligroso para exhibir en redes sociales y así se lo hicieron saber.

«Gala! Cuidado con subir fotos desnudas de tu hija, no sabes quién está detrás de la pantalla»; «No comprendo el por qué no le pones traje de baño a tu nena», son algunos de los comentarios que recibió la esposa de Mauricio Isla.

Si bien hasta el momento la ex chica reality no ha salido a responder a estos comentarios, algunos de sus seguidores no dudaron en salir a defender las postales que publicó.