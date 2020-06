Christell Rodríguez contó la firme del infame video del «dolor de guatita» A 16 años del polémico momento que incluso terminó en una investigación, Christell se refirió a esta situación en una serie de videos.

Ya han pasado 16 años desde que se hizo público el polémico video protagonizado por Christell Rodríguez, en el que se puede escuchar como su papá le pide que cante una canción más, mientras la niña de en ese entonces 6 años le responde que no quería porque le dolía la «guatita».

Esta grabación generó un gran debate en la época sobre el trabajo infantil e incluso sus padres fueron duramente criticados. Finalmente la cantante decidió referirse a este complicado momento tras ser consultada por sus seguidores en la aplicación Tik Tok.

«Un día yo tenía un concierto en Calama y me había sentido mal en la mañana. Mis padres hablaron con la producción para reagendar el concierto, lo cual no se pudo por temas de contratos, disponibilidad del lugar y porque la gente estaba lista para ir» comenzó relatando Christell.

«Entonces conversaron conmigo y me dijeron que no se podía (cambiar)… y yo dije, ‘ok, no importa’. Después se me pasó (la molestia) y yo andaba de arriba para abajo» agregó.

Siguiendo por esa línea Christell señaló que: «Llegó la hora del concierto y yo andaba súper feliz y todo bien, hasta que terminamos la programación (del show), por así decirlo, y la gente empezó a pedir más».

También te puede interesar: Christell Rodríguez habló por primera vez de su pololo

«Y ustedes entenderán que uno no puede decir que no» fue en ese momento que la pequeña dijo que no podía seguir cantando porque le dolía «la guatita». «Luego de decir mi comentario, alguien del público quiso grabarlo. La producción se volvió loca porque yo había dicho eso. La gente empezó a pifiar… a pifiar, porque yo me quería bajar» agregó.

Según el relató de Christell fue el sonidista quien presionó a su papá para que ella siguiera con la presentación. «Mi papá le dice que no, porque ya había cumplido. Entonces se acercaron de la producción le pasaron el micrófono y le dijeron, ‘tienes que hacer que cante una más’».

«Mi papá me habló y me dice, ‘hija, ¿hagamos una más? una más y listo’. Yo en mi inocencia me quejé y volví a decir, lo que ya todos saben» comentó. «Mi papá me empezó a convencer que hiciéramos una más porque la gente estaba como loca y la producción también. Yo no me sentía mal en ese momento, pero me daba miedo que me fuera a sentir mal».

«La cosa es que canté una canción más y no me sentí mal en ningún sentido, saltaba para arriba para abajo para todos lados, pero claro eso en el video no lo muestran» contó Christell.

Finalmente dio a conocer que se realizó una investigación a su familia sobre la situación, que buscaron en todos lados, pero que no encontraron nada, por lo que la situación quedó ahí.