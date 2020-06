Amaya Forch respondió a desubicado comentario por su cambio de look De vieja trataron a Amaya Forch en la fotito donde muestra su radical cambio de look, así que la actriz no dudó en responder.

A través de su cuenta de Instagram, Amaya Forch compartió unas fotitos donde muestra su radical cambio de look, pero lo que no se espero es que debió responder a una usuaria que le dejó un desubicado comentario. Resulta que la cantante cambió su color de pelo a un morado oscuro. «Había que ponerle colors a la cuarentona, perdón, ¡a la cuarentena! Ahora sí estoy como el vino» escribió en la publicación junto a las dos postales. Sin embargo, una usuaria le comentó: «Te ves más vieja. Sorry», a lo que Amaya Forch no dudó en contestar: «¿Y eso importa?». También te puede interesar: Amaya Forch respondió a las críticas por su participación en 'Dale Play' Tras esto, la seguidora volvió escribir: «ya po no te enojes, mira tu foto de Instagram y mira donde estás con el pelo burdeo». Ante la respuesta Forch expresó: «No me enojo para nada. Me da risa. Está bien. Es que a mí el tema de la edad me da igual. Sobre todo el preocuparse de verse joven para el resto». «Tengo 48, es así, y a mucha honra y vida vivida. Y me gusta jugar, cambiar. Hoy ando morada, el año pasado me teñí rojo, el próximo mes capaz lo tenga corto y azul», finalizó la también actriz. Ver esta publicación en Instagram Había que ponerle colorsss a la cuarentona, perdón, a la cuarentena! Ahora sí estoy colo el vino! 🤪 Una publicación compartida por Amaya Forch (Ama ya!) (@laforch) el 11 de Jun de 2020 a las 3:57 PDT