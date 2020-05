«No pasó de la noche a la mañana» Mario Ortega habla de su radical cambio físico En una nueva entrevista, Mario Ortega se confesó sobre el completo cambio físico que vivió en el último tiempo y que sorprendió a sus seguidores.

Recientemente el querido ex chico reality Mario Ortega sorprendió a todos sus seguidores a través de redes sociales, luego de que subiera una postal mostrando su radical cambio físico.

Y es que desde su salto a la fama en ‘Amor ciego 2’ hasta su último encierro, Mario había tenido una apariencia bastante similar, variando solo el largo de su cabello. No obstante, por estos días el amigo de Ignacio Lastra luce un cuerpo mucho más tonificado y musculoso, que según contó el mismo Ortega, estuvo influenciado por el ex modelo.

«Este cambio no pasó de la noche a la mañana, es un trabajo de meses», partió aclarando Ortega en conversación con Las Últimas Noticias. Luego explicó: «Ignacio, que es modelo, se maneja bastante bien en el tema del gimnasio y construir un cuerpo con volumen. Así que me invitó a hacer ejercicio, me dijo que no perdíamos nada».

El ex chico reality detalló que primero entrenó tres meses cinco veces por semana. «Durante una hora hacía los mismos ejercicios que Ignacio pero con menos pesos y repeticiones. Llegué a levantar 70 kilos en barra libre en pecho», agregó.

No obstante, Mario Ortega aseguró que consiguió este gran cambio no solo a través de ejercicio, ya que su alimentación también fue clave. «Tuve cambios formidables porque también empecé a comer bien: hartas proteínas, pollo y pescado, cada tres horas más suplementos alimenticios».

Finalmente comentó que pese al encierro no ha decaído en sus entrenamientos y sigue entrenando, pero ahora desde casa. «Tener un partner lo hace más fácil. Hacer ejercicio es sanador para mente, alma y cuerpo», sentenció.