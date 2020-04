Martín Cárcamo habló de la polémica portada con su camioneta en el Día de la Mujer En conversación con Pancho Saavedra, finalmente Martín Cárcamo se refirió a la portada que protagonizó en LUN justo en el Día de la Mujer.

Aprovechando la cuarentena que se vive en nuestro país, Martín Cárcamo estrenó su propio programa online, llamado ‘Almorzando con el rubio’, donde invita a figuras de la televisión nacional, donde conversan de varios temas.

Esta vez, su invitado fue Francisco Saavedra. A través de Instagram, los animadores conversaron sobre Viña del Mar, sus respectivos trabajos y también sobre uno de los temas que fue polémica hace un mes atrás.

Se trata de la portada del 8M del diario Las Últimas Noticias. la que puso a Cárcamo junto a su gran camioneta. Y no hicieron alusión al Día Internacional de la Mujer ¿Qué pasó realmente? El animador lo aclaró en esta conversación.

Aquí, Martín contó que dio la entrevista 3 semanas antes de que fue el día de la mujer. «En un contexto que obviamente no es de 8M, para una sección que se llama ‘Solo autos'» aseguró. Además, agregó que él nunca ha sido muy entendido con los autos y de hecho sacó la licencia más adulto debido a que solo ve por un ojo.

También le dijo a Pancho Saavedra que el único acuerdo que tenían sobre la entrevista es que saldría después del Festival de Viña por temas comerciales. «Y me dicen ‘puede salir en portada después’ y yo pensando en la portada del suplemento de ‘Solo autos’ y siempre preocupado de que no salieron muy ostentoso», agregó Cárcamo.

Finalmente la nota no fue portada del suplemento, sino que de todo el medio, algo que no le pareció a Martín Cárcamo. «A mi me pareció que no correspondía igual que a todo Chile (…) A mi me dio mucho pudor y mucha pena esa portada», dijo el animador.

Además, con lo sucedido, el «rubio natural» le dijo a Pancho Saavedra la enseñanza con la que se quedó de todo esto. «Y ahí aprendí algo, que las entrevistas finalmente uno piensa que la van a poner según el criterio que uno aplicaría, que no es la portada de un diario en el 8M, que obviamente es ‘el día’ que no puede ir esa portada, bueno esa portada no debería ir nunca», sentenció.

Lamentando además, todo lo sucedido. «No la decidí, no la elegí, no elegí ese día, no elegí ese texto y la dí muchos días antes y en otro contexto», finalizó.