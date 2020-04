Monserrat Álvarez se avergonzó por íntima pregunta a Joaquín Lavín Al final Monserrat Álvarez se tuvo que tapar la cara de vergüenza por la pregunta que le hizo al alcalde de Las Condes en un despacho.

En medio de un despacho en vivo con ‘Contigo en la Mañana’ de Chilevisión, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, presentó el túnel sanitizador que se implementó en su comuna con el fin de hacer frente al Covid-19.

Durante la conversación, el jefe comunal comentó que “cuando yo llego a mi casa… Esto no debería decirlo, pero igual… mi señora me echa Lysoform“.

Tras esto, Monserrat Álvarez se sumó a los dichos de Lavín, diciéndole que “obvio, además usted se anda paseando para todos lados, así que no le queda otra. Ya, entonces usted llega, y lo bañan en Lysoform…“.

“Exactamente, me ducha en Lysoform y después me hace pasar y tengo que ir al tiro a ducharme”, agregó el político, a lo que Julio César Rodríguez respondió: “Ah, le tira Lysoform en la ropa”.

“¿Y dónde deja la ropa? ¿Se desnuda ahí con el Lysoform?”, interrumpió Álvarez, agregando que “perdón que se lo pregunte”, mientras se tapa la cara con las manos, un tanto incómoda por su pregunta.

“No, no (…) Hay dos baño en mi casa. Hay un baño chico, que es como el baño de visita, y paso altiro a ese baño. Ahí me echan el Lysoform. Después paso a la pieza, por un pasillo al otro baño, y me ducho“, finalizó Lavín.