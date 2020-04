«Eres una guerrera mamá» Retoño de Angie Jibaja le dedica emotivo mensaje tras ser baleada Luego de que Angie Jibaja recibiera tres impactos de bala por parte de su pareja, su hijo le escribió un emotivo mensaje en redes sociales.

Durante este fin de semana, en varios medios peruanos se dio a conocer que Angie Jibaja terminó internada tras recibir tres impactos de bala. El responsable del crimen es la propia pareja de la modelo, Ricardo Márquez, un hombre de 75 años que habría actuado por celos.

Actualmente la ex chica reality se mantiene en cuidados intensivos recuperándose. En ese contexto, la peruana ha recibido el apoyo de sus amigos y familiares, quienes incluso iniciaron una colecta para ayudarla a costear su tratamiento. Uno de los que no se quiso quedar fuera de las muestras de cariño fue precisamente el hijo mayor de Angie, Nicolás Garay.

A través de su cuenta de Instagram, el joven le dedicó un emotivo mensaje a su mamá, en medio del complejo momento que viven como familia.

«Madre mía eres la mejor madre, la mejor de todas. Sabes que aparte de mamá siempre hemos sido mejores amigos, siempre hemos estado juntos, siempre tanto en buenas como en malas, siempre has estado ahí para sacarme una sonrisa y levantarme de nuevo. Tú y yo somos el mejor equipo del mundo, eres una guerrera mamá, eres la mejor guerrera que pueda existir, siempre sales adelante. Me da tanta pena toda esa gente que habla sin saber de ti y no saben lo maravillosa que eres. Te amo, mamá» escribió.

Aquí te dejamos la publicación del hijo de Angie Jibaja: