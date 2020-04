Chiqui Aguayo no descarta acciones legales contra TVN tras su despido En una entrevista luego de su desvinculación, Chiqui Aguayo comentó que siempre trabajó como independiente en el 'Buenos días a todos'.

A fines de la semana pasada se dio a conocer que Chiqui Aguayo y Hugo Valencia se convirtieron en las nuevas bajas del ‘Buenos días a todos’, luego de que fueran desvinculados de TVN.

Sobre esto, la humorista desde un principio se refirió al motivo de su salida: «Trabajadora independiente sin ninguna protección. Tristemente no seré la primera ni la última», escribió junto a a una foto con su equipo del matinal.

Junto con esto Aguayo comentó al medio Página 7 que: «Fue sorpresivo, pero sabíamos (con Hugo) que podía pasar». Además de explicar que trabajaba a honorarios, sin contrato, por lo que pese a deber tener fuero maternal luego de dar a luz a su pequeña hija en septiembre pasado, fue despedida de todas maneras.

«Yo soy una trabajadora independiente, siempre ha sido así, nunca tuve contrato con el canal», explicó a La Tercera, donde reveló que incluso hubiese optado a una rebaja de sueldo para evitar el despido. «Mi empresa, que soy yo misma, está parada, yo soy una pyme, entonces de todas maneras me habría servido cualquier negociación con el canal», dijo.

«Es una muy mala fecha para quedar sin trabajo, pero sin embargo es lo que está haciendo un montón de empresas para seguir sobreviviendo. Por un lado lo comprendo, y por el otro lado digo ‘qué injusto para todo el mundo que no puede hacer otra cosa’. Yo vivo de hacer stand up, de hacer shows, y tampoco puedo funcionar ahí. Tengo miles de sentimientos encontrados», añadió Aguayo.

Siguiendo por esa línea, sostuvo que varias personas se han ofrecido para prestarle ayuda legal con respecto al fuero maternal a través de su perfil de Instagram, por lo que está evaluando llevar su caso a la justicia. «No lo sé todavía, lo estoy estudiando, no he querido apresurarme. Tampoco lo descarto. Me llamó mucha gente para ofrecerme su ayuda. La verdad es que si se puede pelear el fuero, creo que lo voy a pelear», dijo.