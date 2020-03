Pelan a Sabrina Sosa por subir picarona fotito en bikini Luego de que una usuaria criticara a Sabrina Sosa por "mostrarse semidesnuda", la chiquilla no dudó en responderle duramente.

Recientemente Sabrina Sosa sorprendió a sus seguidores en Instagram luego de subir una osada postal en bikini que no dejó a nadie indiferente.

«Marzo, mira como te empiezo! Sin prejuicio ni temor!» escribió la modelo che para acompañar la fotito que rápidamente se convirtió en un éxito, consiguiendo una gran cantidad de halagos y piropos. Pero al parecer a una mujer no le gustó para nada su publicación.

También te puede interesar: Camila Recabarren sorprende con fotito pilucha

«¿Y es necesario mostrarse semidesnuda? Creo que las mujeres somos más inteligentes que eso. Aceptarse y estar orgullosa de una misma, no significa denigrarse el cuerpo entero posando desnuda» le comentó a Sabrina la desconocida. Pero no se esperaba la rápida respuesta de la chiquilla.

«La inteligencia no se mide en cuanto a eso, esa mentalidad es machista: ‘La mujer que se muestra no sabe hacer otra cosa, o no es inteligente’, y a raíz de eso manejar las personalidades de cada mujer por sentir culpa! Algo muy sin sentido y a la antigua (…) Si aceptas y gustas de tu cuerpo por qué habría que esconderlo? Cada uno es como se le antoja y los prejuicios hay que dejarlos de lado, estamos ya en el 2020″ respondió Sabrina, recibiendo una gran cantidad de apoyo.