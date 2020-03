«Me acosté y venía con el…» Chino Ríos no se guardó nada para contar vez que puso el gorro En el adelanto del próximo capítulo de 'Podemos Hablar', entre las varias confesiones, Chino Ríos relató un particular episodio al ser infiel.

El viernes se estrena un nuevo capítulo del estelar de Chilevisión ‘Podemos Hablar’, donde sin duda el personaje más esperado es Marcelo ‘Chino’ Ríos, quien contará varias papitas sobre su vida privada, tal como se ha mostrado en varios de los adelantos del programa.

Y recientemente en un video el ex tenista confesó cómo fue que lo pillaron en una de las veces que puso el gorro. «Llegué a la casa, me acosté y venía con el condón puesto… como ya lo sabía, lo tiré por la ventana, pero al otro día el conserje me dijo ‘don Marcelo, pare de tirar los condones por la ventana’. Entonces, me cagó igual, poh’, porque supo» lanzó.

Pero no se quedó solamente en hablar de sus chanchullos amorosos, sino que también el Chino se refirió a algunas de sus ex esposas, pero sobre todo se enfocó en su ex más polémica, María Eugenia ‘Kenita’ Larraín.

«Veo a la Kena y no puedo entender que vaya a programas de TV a hablar de Zamorano, de mí. (…) Escuché también que era su sanación, pero no tiene sentido, déjatelo para ti. ¿Qué hablas de Luis Miguel? Si esa ‘huevada’ pasó hace 20 años» dijo sobre la rubia.