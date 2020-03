La coqueta confesión del Pollo Valdivia sobre el Chino Ríos En un adelanto de 'Podemos Hablar' el Pollo Valdivia no tuvo pelos en la lengua para responder a una pregunta del estelar.

Este viernes se estrena uno de los capítulos más esperados de ‘Podemos Hablar’, pues contará con la participación del Chino Ríos. Pero en uno de los últimos adelantos del espacio se pudo ver que otro de los invitados, Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia, lanzó una picarona confesión sobre su compañero.

La situación ocurrió en medio de las confesiones de ‘El Círculo’, justo en ese momento Julián Elfenbein dijo: «Pasen al punto de encuentro quienes tendrían una noche de pasión con alguien de acá, en un juego de ficción».

Tras esto fue Valdivia quien pasó al frente y comentó: «Le quebraría el saque al Chino». Siguiendo por esta línea explicó: «En un juego de ficción, Chino Ríos, me encantaría tener algo con él, digo yo, para hacerle la vida imposible y molestarlo, es una aventura que no he experimentado todavía».

También te puede interesar: "Me acosté y venía con el..." Chino Ríos no se guardó nada para contar vez que puso el gorro

Julián sorprendido le preguntó: «¿En serio? ¿Con un hombre?» a lo que el Pollo le respondió «para echar la talla, como es ficción dijiste tú».

Frente a esto el ex tenista reaccionó y le preguntó al animador: «¿Qué me harías?, jajajajá», preguntó el ex tenista, a lo que el periodista concluyó de nuevo que: «Le quebraría el saque al Chino».