«Estoy curá»: Pamela Díaz responde a las críticas por su mensaje del Día de la Mujer Durante la conmemoración del Día de la Mujer, Pamela Díaz publicó un mensaje que molestó a bastantes usuarios, por lo que la Fiera respondió.

Más de dos millones salieron a marchar este domingo en las calles de la capital en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Es por esto que varias famosas compartieron sentidos mensajes sobre esta especial fecha, y Pamela Díaz no se quedó al margen, solo que de una manera que no fue del agrado de todos.

«¡Feliz Día para todas nosotras (…) Nos merecemos esto y mucho más, deberían ser todos los días de nosotras» dijo la animadora a través de una Historia de Instagram, en la cual parece estar tomando sol en la playa.

Siguiendo por esta línea, Pamela publicó un boomerang en bikini, lo que le trajo una serie de críticas por parte de los usuarios de la red social, pues varios le comentaron que el 8 de marzo no es una fecha para celebrar, sino que para recordar a todas las mujeres que han luchado por los derechos y la equidad de género.

Algunos de los comentarios que recibió la también ex chica reality eran del estilo: «Lo que pasó un 8 de marzo no es para celebrar»; «Tan alejada de la realidad siempre»; «Hermosa Pamela, pero pensé que irías a Marchar junto a las mujeres de tu pueblo!» y «Y tu gente? y tus mujeres? que tanto te llenas la boca sale a la calle a respaldar a las mujeres y tu gente como dices tú, es fácil salir en pantalla y tener más seguidores para canjes y cosas así salga a la calle señora Pamela Díaz y déjese de llenarse la boca con la gente que estar reprimiendo en la calle. Si usted no es del pueblo entiéndelo no es del pueblo!!! Si no estaría en la calle con su pueblo».

De todas formas, la Fiera no tuvo reparos en contestar a todas las críticas con un particular mensaje: «No puedo, estoy curá celebrando mi día» lanzó, generando aún más comentarios divididos en la red social.