Cathy Barriga le responde a Mañalich: «Que me denuncie» Tras los dichos del ministro Mañalich por la filtración del contagiado de Cathy Barriga, la alcaldesa no dudo en responder.

Tal como te contamos recientemente, el ministro Mañalich se refirió a la filtración de Cathy Barriga sobre la segunda fallecida por coronavirus, asegurando que pudo cometer «un delito» al revelar esta información sin la debida confirmación oficial.

Es por esto que la alcaldesa de Maipú salió a contestar sin filtro a través de su cuenta de Instagram con un claro mensaje defendiendo su accionar.

«Si el ministro señala que aquí se ha cometido un delito, que me denuncie a la justicia. Para mí un delito es no ser transparente y no entregar información fidedigna y veraz de manera rápida» comenzó señalando Barriga.

Junto con mencionar que «cuando el hospital me informa a mí, los protocolos ya se cumplieron. Primero se le informa a la familia, luego al ministerio y después de eso a la autoridad local. Por lo que el ministro miente al señalar que la familia podría enterarse por la prensa, al mencionar la preocupación que hay que tener con la familia».

Para finalizar Barriga agregó: «Señalar también, que nadie del gobierno se ha comunicado con los familiares de la segunda persona fallecida del país por covid-19 y no han recibido ningún tipo de ayuda o contención, estaban muy desorientados, sin protocolo. Nuestro municipio y la brigada epidemiológica de aislamiento social se encarga de eso».