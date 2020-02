Chiqui Aguayo y sus cambios tras ser mamá: «Hay chistes que no quiero volver a contar» En una reciente entrevista, Chiqui Aguayo confesó que la llegada de su retoña han cambiado varios aspectos de su vida personal y laboral.

Recientemente Chiqui Aguayo estuvo invitada al late de Canal 13 ‘Sigamos de largo’, donde contó detalles sobre cómo ha llevado por primera vez la maternidad y de qué forma ha cambiado su perspectiva en otros aspectos de su vida.

Siguiendo por esta línea, la comediante reconoció que uno de los cambios más radicales que ha vivido luego de la llegada de Amal es la forma en que hace comedia.

«Si la Amal hubiera sido hombre, no sé si hubiera pasado, pero como es mujer, hay chistes que no quiero volver a contar, hay cosas de las que no me quiero reír» contó Chiqui en el espacio nocturno.

Junto con lo que agregó que esa es la principal razón por la que se han visto cambios en su rutina. «Sacaría todos los chistes donde yo me trato de fea, porque encuentro que para la Amal voy a ser hermosa. No quiero seguir con ese bullying que me hago siempre».

Además, Chiqui indicó que piensa dejar de hacer chistes sobre los prototipos de belleza establecidos. «No quiero perpetuar que todas tengamos que ser flacas raquíticas ni encajar en los moldes. Le he dado hartas vueltas a los chistes».