Amor a la distancia: Daniel Valenzuela le dejó tierno mensaje a Marité Matus Aunque ninguno ha reconocido el romance, Marité Matus y Daniel Valenzuela siguen enviándose cariñosos mensajes a través de redes sociales.

Ya van varias semanas desde que comenzaron a correr fuertes rumores sobre una posible relación entre el animador Daniel Valenzuela y Marité Matus.

Hace unos días, ella compartió un romántico mensaje de despedida para el ex palomo en Instagram, quien estuvo en España junto a ella durante la última semana de enero. Y en un registro la chiquilla aparece lanzando un beso a la cámara, lo que acompañó con el mensaje: «Nos vemos pronto».

Esto dio de qué hablar, ya que el hermano de Marité dio pistas de que ambos eran muy cercanos. «Si pasara algo entre los dos yo estaría feliz, me encantaría, porque yo conozco al Daniel y ella también. A mí me gustaría que Marité rehiciera su vida, se merece lo mejor. Sea o no sea el Dani yo estoy para cuidarla y aconsejarla en lo que más pueda», contó.

Sin embargo, ahora último los rumores volvieron a resurgir, ya que Valenzuela le dejó un sentido mensaje a Marité en una publicación de Instagram, donde ella había puesto como mensaje: «Sonríe!!! Solo es un mal día…».

El comunicador le dejó un comentario bien tierno. «Nunca dejes de sonreír…Iluminas», escribió mientras que ella le respondió con dos corazones.