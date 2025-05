Impacto por renuncia en vivo de querido animador: «Me hace mal, es un reflejo de cómo estamos como seres humanos»

Sin duda que en las últimas horas se vivió un terremoto en la televisión chilena, luego de que un querido animador confirmara su renuncia en vivo a su canal. Esto mientras se refería a la reciente polémica que protagonizó.

«Se puso muy violenta (la farándula)», comenzó explicando el rostro, quien sacó a relucir su último encontrón con Sergio Rojas. «Entiendo que no estoy en sintonía con la gente, que es agresión, que es violencia, que es sacarse los ojos, la cabeza, disfrutar de la sangre. A mí eso no me hace bien».

Frente a esto, es que hablamos ni más ni menos que de Daniel Valenzuela, más conocido como «Palomo», y quien era animador de ‘No es lo Mismo’ del canal Tevex. De acuerdo a lo consignado por El Filtrador.

Popular animador renuncia en vivo en medio de su programa

«Ayer dije un chilenismo, muy sutil: ‘Oye, no puedo creer que hayan nueve mil hue… viendo eso’. Me han llegado las ofensas que te mueres», continuó su descargo.

Siguiendo por esta línea, Daniel Valenzuela señaló: «Yo no soy así con nadie, tampoco es lo que entrego. No fue la intención. Me hace mal, es un reflejo de cómo estamos como seres humanos, con qué gozamos. Gozamos con la violencia, con ver al otro apretado, complicado. A mí eso me hace mal, me divierten otras cosas».

«Entiendo que en estos roles tiene que haber gente como Sergio (Rojas), con más violencia, con más odio. No es mi camino, no es mi referente Sergio en la conducción. Está bien que exista y que haya gente que le gusta», destacó.

Por último, el animador mencionó que «lo lamento porque a mí me duele que la sociedad valide esas cosas. Yo llego hasta acá, agradezco al canal. Pero también es bueno aceptar nuevos desafíos. Es una situación que venía masticando».