Alison Mandel mostró en bikini su guatita de embarazada La comediante está a poquitas semanas de tener a su retoño.

En noviembre pasado, Alison Mandel dio a conocer que, junto a su media naranja Pedro Ruminot, van a ser papis.

Y desde ese momento, la ex ‘Club de la Comedia’, ha ido mostrando cómo va el embarazo.

Y como estamos en verano, Alison aprovechó la época para subir una fotito de ella en una playa donde se le ve su guatita y además luce un bikini que ella misma diseñó.

«Me daba vergüenza subir la foto porque evidentemente mi cuerpo ya no es mi cuerpo si no que el que buabita está usando para crecer y yo dejo que use todo lo que quiera para que se haga cada día más fuerte», fue parte del mensaje que escribió en su Instagram.