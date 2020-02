A lo Vidal: Los memes que dejó la disculpa de vocalista de Maroon 5 No muchos se creyeron las disculpas de Adam Levine, por lo que rápidamente aparecieron memes riéndose del video que subió a Instagram.

Revuelo mundial generó la polémica presentación de Maroon 5 en el Festival de Viña, pues la desganada performance de su vocalista, Adam Levine, generó una serie de comentarios y críticas a través de redes sociales, que medios internacionales replicaron la indignación de los chilenos por su show.

Es por lo mismo que este viernes a través de Instagram el mismo cantante previo a su concierto en Santiago publicó una serie de historias, explicando su actuar y pidiendo disculpas a sus fanáticos.

«Anoche tuvimos un show en el Festival, que es uno de los más prestigiosos y maravillosos que se pueden hacer en Chile. Es (un escenario) demasiado bueno para una banda americana», lanzó Levine de entrada, agregando que existieron problemas técnicos y que “hubo algo que me detuvo anoche y me dejé llevar, (estaba) impactado de cómo me estaba comportando en el escenario, lo cual no es profesional y me disculpo por eso».

De todas formas muchos chilenos no se creyeron la parada del vocalista de Maroon 5 y de inmediato se fueron a redes sociales a compartir memes de su disculpa, donde muchos lo compararon con la disculpa que hizo Arturo Vidal tras el recordado choque del ferrari.

Aquí te dejamos algunos:

Viendo como Adam Levin se disculpa y Piñera no #AdamLevin pic.twitter.com/po0I6B3ajn — Diana…e (@Diana89501613) February 28, 2020

Señor #AdamLevin en nuestro país no le compramos sus chanterias de hacerse la buena persona,cada país al que usted va termina perjudicándolo jajajjaja pic.twitter.com/QQwVQEhhx5 — Puercoespín de la Sabiduría (@ingle1000) February 28, 2020

Así me imagino a #AdamLevin grabando sus disculpas, sin insultar a Chile 😁#Maroon5 pic.twitter.com/GkYio7rQkO — Lisbet 🍁 (@mixel_9) February 28, 2020

Por favor, difundir, individuo extremandamente peligroso, guarda similutud con el cantante Adam Levine, pero ronda por las calles de Concepcion #AdamLevin pic.twitter.com/qXgzi3kOSd — Udecposting (@udecposting) February 28, 2020

Que #AdamLevin se haya disculpado, demuestra que somos sec@s funando xd

Pd: Adam Levine vete a la xuxa pic.twitter.com/RD0k3Oytle — 𝙫 𝙞 𝙘 𝙩 𝙤 𝙧 𝙞 𝙖 (@vicolmedoo) February 28, 2020

#Maroon5 Adam Levine copia fiel d Arturo Vidal… pic.twitter.com/5GK3CupGZP — Juan Pedro (@JuanPedro_RC) February 28, 2020

#AdamLevin Pidiendo disculpas porque justo hoy en la noche, tiene un concierto en santiago pic.twitter.com/1dB2sH3ZCY — Pachi (@lokillapachy) February 28, 2020