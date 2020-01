«Se merece lo mejor» Hermano de Marité Matus se refirió al romance con Daniel Valenzuela Luego de que Marité Matus y Daniel Valenzuela publicaran su primera foto juntitos, el hermano de la chiquilla habló sobre su supuesta relación.

Recientemente te contamos que tras semanas de rumores y coqueteos a través de redes sociales, finalmente Marité Matus y Daniel Valenzuela subieron su primera postal juntitos desde Barcelona, donde el animador de TV+ se encuentra pasando sus vacaciones.

Es por lo mismo que el hermano de la infuencer, Felipe Matus, conversó con el diario La Cuarta, asegurando que se encontraba feliz por ambos, a pesar de que no quiso confirmar que se encuentran en una relación amorosa.

Sobre el viaje del ex palomo a España, Matus aseguró: «Daniel me había dicho hace rato que iba para Barcelona y yo le dije ‘oye, pero está mi hermana allá’, y me dijo ‘ya, poh’. Yo les dije a los dos que salieran algún día, tenemos amigos allá. Por eso ellos se juntaron, fueron a una disco y a cenar».

«Son amigos, para qué te voy a decir otra cosa. Yo estoy feliz de que lo estén pasando la raja. Los conozco, se están conociendo y buena onda. Igual el flaco se está metiendo ahí, está jugueteando, pero bien si los dos están solteros» agregó.

Además aprovechó de comentar cómo fue que se conocieron los tortolitos: «Daniel lo conozco de cuando empecé a cortar el pelo. Él venía para mi local y, desde ahí, se formó una buena onda, una amistad. En eventos y otras cosas conoció también a la flaca (Matus)».

Frente a la posible nueva relación de Marité, su hermano fue directo en asegurar: «Si pasara algo entre los dos yo estaría feliz, me encantaría, porque yo conozco al Daniel y ella también. A mí me gustaría que Marité rehiciera su vida, se merece lo mejor. Sea o no sea el Dani, yo estoy para cuidarla y aconsejarla en lo que más pueda».