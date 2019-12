«Soy chileno de nacimiento y orgulloso de serlo» así le respondió Carlos Zárate a usuaria que lo echó del país Una seguidora del periodista lo hizo bolsa en redes sociales y hasta lo echó del país sin saber que Carlos Zárate es chileno.

Un tenso enfrentamiento a través de Twitter tuvo el periodista de Canal 13 Carlos Zárate este miércoles, luego de que una seguidora «lo echara» de Chile.

Todo empezó cuando Zárate escribió en la red social: “Acuerdo por el TAG y por el CAE que es injusto para miles de estudiantes? Es más importante el transporte que la vida de muchos jóvenes que pagan préstamos para casi gran parte de su vida?”

Ante esto, una persona identificada como Rosario, le comentó: “Ahora vienes hablar!! Ándate a tu país mejor si no te gusta Chile”.

“Rosario, gracias por su amable mensaje lleno de educación. Le tengo una mala noticia vivo en mi país. Antes de mostrar su educación palaciega por cierto infórmese. Con eso se evitar que yo tenga que responderle de la manera ordinaria en la que lo estoy haciendo”, replicó el comunicador.

Luego de esto, otro seguidor salió a defenderlo: “El país de uno no es donde se nace, si no donde se arraiga y hecha raíces. Muchos extranjeros son más chilenos que nosotros mismos, respetuosos, educados, contributivos y sobre todo respetando nuestras leyes y costumbres. Así que don Carlos… No vale la pena la muchacha”, le recomendó.

“El tema es que soy chileno de nacimiento y orgulloso de serlo”, aclaró Carlos, quien pese a su acento nació en Chile.