Pamela Díaz y el fin de ‘Viva la pipol’: «Creo que esto no tiene que ver con el estallido social» Luego de que se diera a conocer que 'Viva la pipol' tendrá su último capítulo este viernes, Pamela Díaz se refirió al fin de su programa.

Durante la jornada sorprendió al público el anuncio de Chilevisión de que este viernes darán fin al programa conducido por Pamela Díaz, ‘Viva la pipol’. Pero este no es el único espacio que dirá adiós de la estación. Sino que también ‘Tu vida, tu historia’ y ‘La noche es nuestra’ terminaran en las próximas semanas.

Y como dos de estos programas son conducidos por la Fiera, desde Las Últimas Noticias, conversaron con ella para conocer sus impresiones sobre la decisión del canal de hacer un cambio radical en su parrilla programática.

«La decisión del canal hay que respetarla, pero nos estaba yendo bien y siento que la contingencia del estallido social lo estábamos haciendo súper bien». Comentó Pamela tras darse un tiempo para analizar la situación que se le viene.

Según lo que contó, quedó dolida, esto debido a que el equipo conformado en ‘Viva la pipol’ y ‘la noche es nuestra’, ahora pasará por un complejo momento.

«A mí me da lata por el equipo porque mucha gente la traje yo y ahora se quedará sin trabajo; es una pena todo (…) No lo veía venir porque aportábamos otro punto de vista a las cosas y nos reíamos también de nosotros mismos; algo que también falta en estos tiempos. Me da pena que se acabe el programa, siento que estábamos a la altura de la contingencia» agregó Pamela.

Por otro lado, afirmó que su matinal durante el estallido social lograron adaptarse a la actualidad. Cambiando su pauta más enfocada a lo lúdico, para centrarse en la contingencia del país, incluso llevando a especialistas para hablar de estos temas.

«No sé, creo que esto no tiene que ver con el estallido social, sino que más bien es una decisión de los ejecutivos en miras del futuro del canal y programación que quieren hacer el próximo año» cerró Pamela.