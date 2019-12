La emotiva postal con la que esposo de Javiera Suárez la recordó A seis meses de la triste muerte de Javiera Suárez, su esposo publicó una bella postal junto a su retoño donde recuerdan a la periodista.

Este jueves se cumplen seis meses desde la triste muerte de Javiera Suárez, quien luchó por más de tres años contra un agresivo cáncer a la piel que terminó por llevársela. La periodista dejó atrás a su marido y a su pequeño hijo, Pedrito Milagros, quien nació justo cuando se encontraba batallando contra la complicada enfermedad.

Desde que la periodista falleció, su esposo ha compartido emotivas postales recordándola, y este jueves no fue la excepción, ya que conmovió a todos sus seguidores, luego de publicar una foto en la que aparece junto a su retoño y a la mascota familiar, visitando a Javiera en el cementerio.

«‘Solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos’. Así explicaba el zorro a el Principito que lo importante a veces escapa a los sentidos y requiere de el corazón para hacerse evidente… Han pasado ya 6 meses de tu partida y cuando le dije a Pedrito en el cementerio que veníamos a visitar a la mamá me miró sorprendido y me dijo ‘papá, la mamá no está acá, está en el cielo. Este es el jardín de la mamá…'» comenzó escribiendo el esposo de Javiera.

Junto a lo que agregó: «Que maravilla es la simpleza de los niños y que fortuna tenemos de poder verlos ser. Javierita, te extrañamos mucho, pero seguimos adelante confiados en que estás mirándonos y pronto nos volveremos a ver. Te queremos!!».

La postal de inmediato se llenó de cariñosos comentarios dedicados a la familia de Javiera. «Hermosa lección nos dan nuestros hijos 😍»; «Con pedrito solo están cosechando amor , por el buen trabajo que hicieron 😍😍❤️»; «Me emociona»; «Es igual a su mamá pedrito»; «Bello!. Que la vida les sonría a estos dos muñecos bellos!..» y «Bellos y de gran corazón!😍👏».