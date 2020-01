Karla Constant se despidió entre lágrimas del ‘Mucho Gusto’ Este martes fue el último día de Karla Constant en el 'Mucho Gusto' y muy emocionada le agradeció a sus compañeros de equipo y al público por el apoyo.

Este lunes causó gran sorpresa el anuncio de que Karla Constant decidió no seguir en el ‘Mucho Gusto’ a partir del 2020 y que no quiso renovar contrato con Mega, para dedicarse a proyectos más personales.

Por lo mismo que este 31 de diciembre sus compañeros de matinal decidieron hacerle una despedida con todo, donde cada uno le dedicó bellas palabras en su adiós. La propia animadora confesó que «me cuesta decirles adiós».

«Me llevo muchos recuerdos bonitos y para mí eso es un regalo» continuó diciendo Karla, asegurando que su trabajo al interior del ‘Mucho Gusto’ siempre fue desde el amor, el respeto y el compañerismo de sus pares.

Por su parte, Begoña Basauri le dijo: «Te quiero dar las gracias por lo mucho que me has ayudado, pero me da pena. Creo que viene un desafío para nosotros, que es encontrar una templanza en este choclón. Estoy muy feliz de saber que encontraste esa búsqueda (…) Es un proceso muy bonito el que viene. Eres una gran mujer».

Siguiendo por esa línea, Karla afirmó que se siente una agradecida de poder despedirse de la gente que quiere. «Tuve la suerte de conocer gente tan diversa, cada uno con sus cualidades. Lo más importante de haber estado aquí, es abrir los corazones y sí, es cierto, voy emprender un camino, porque por fin descubrí lo que quiero hacer».

Eso sí, la animadora se lamentó que no estuvieran presentes todos sus compañeros de panel en la despedida. «Falta Pablete, Joaquín, Lucho, y me da pena que no esté la Paty».

Junto con esto, Karla aprovechó de agradecerle al público por su cariño: «No puedo dejar de agradecer a todos ustedes que están en la casa, por el cariño de siempre. Les agradezco mucho. También a la gente que me habló en la calle y que permitió descubrir cosas en mí».

«Me voy contenta espero que pueda seguir viniendo a tomar desayuno con ustedes. Gracias por dejarme de ser parte de esta familia increíble que se llama Mucho Gusto» cerró.