Ignacia Michelson nuevamente se fue contra Sargento Rap: «Él es una persona sumamente agresiva» A través de Instagram, Ignacia Michelson criticó duramente a su ex Sargento Rap, acusándolo de manipularla con el hijo que perdió.

Hace algunos días te contamos que Ignacia Michelson se fue con todo en contra de su ex, Sargento Rap, dando a conocer conversaciones privadas entre los dos, además de acusarlo de utilizarla para conseguir más popularidad en redes sociales, por lo que decidió funarlo.

Pero no contenta con esto, la ex ‘Resistiré’ volvió a la carga durante el fin de semana, criticando duramente al mexicano, luego de que sus seguidores le preguntaran al respecto. «Es la persona más cruel que existe en la vida. Nunca pensé que alguien podría ser de esa forma» respondió la joven en Instagram.

Tras esta primera intervención, Ignacia subió una serie de videos, donde contó más detalles de su quiebre con Sargento, revelando situaciones que hasta el momento eran desconocidas.

«Quiero esta sea la última vez que me digan algo de él, que me pregunten, porque en verdad ya no quiero saber nada de él… Les voy a resumir en pocas palabras lo que sucedió, terminamos, él me bloqueó cuando él se fue a México, desde ahí no supe más. Nuestro mánager Jorge, habló con él para volver a hacer eventos juntos y ahí empezamos a hablar» comenzó relatando.

Tras esto, Ignacia agregó: «él sabe que el tema de mi hijo, me afecta… y siempre para manipularme me hablaba de él. Me decía ven a verme, después me llamaba llorando y de eso se centraban más nuestras conversaciones… La última vez que estuve en Miami, yo lo llamé llorando, porque me sentía muy mal, me bajó una ‘depresión'».

«Él es una persona sumamente manipuladora, sumamente agresiva. Ustedes saben, ustedes vieron cómo era. Me invitó a pasar Navidad, año nuevo, todo con él… a él yo no lo entiendo. No sabe qué hacer, porque su música nunca tuvo lo que él esperaba, y su ex también, también hace música, que tampoco es buena, para que voy a mentir. Así que bueno, entre músicos mediocres se entienden» siguió el relato de Ignacia.

Posteriormente, la chiquilla compartió un duro mensaje que le habría enviado Sargento Rap, en el que la acusa de abortar el hijo que esperaban, luego de su pérdida, lo que ella misma se encargó de desmentir.

Aquí te dejamos los videos de Ignacia Michelson: