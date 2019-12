«Me utiliza para ganar dinero» Ignacia Michelson se fue con todo contra Sargento Rap Tras el polémico viaje de Ignacia Michelson a México para encontrarse con Sargento Rap, la chiquilla lo funó y acusó de aprovecharse de ella.

Hace algunas semanas te contamos que Ignacia Michelson partió a México para encontrarse con Sargento Rap, y compartieron una serie de registros muy juntitos que de inmediato comenzaron las especulaciones entre sus fanáticos de que habían retomado su relación, tras su polémico quiebre.

Pero ahora la chiquilla se aburrió y a través de una Historia de Instagram hizo una pequeña funa en contra del ex chico reality, donde lo acusa de aprovecharse de su popularidad. «Yo con Sargento, no estamos juntos, solo me utiliza para ganar dinero, por su música» escribió.

Pero esto solamente fue el principio, pues Ignacia más tarde, comenzó a publicar una serie de videos a través de la red social, donde explica el reciente encuentro con el mexicano.

«Quiero contar lo que todos me preguntan…’Ey Ignacia por qué fuiste a ver a Sargento allá a Monterrey’, porque weon, sentía que teníamos cosas todavía que hablar, tuvimos un hijo que se murió, obviamente el siempre será parte de mi por eso que pasé, pero lo que más me duele de este hi…, de este cabrón y para que nombrar más cosas, me hizo creer que me amaba todavía, que me quería, me mostraba su casa, la casa que íbamos a vivir, que aquí íbamos a tener a Luisin de nuevo y el muy hi…, cabrón, anda saliendo con la ex» comenzó relatando la ex chica reality.

Junto con lo que Ignacia agregó: «más encima me pone de escusa ‘Ya terminaste tu show nudista’, sabiendo que es mi trabajo, que voy a hacer un baile donde quedo en cosas menores, pero él lo sabía y me lo saca en cara, ustedes me pueden explicar lo cara de raja que es ese hi…, porque hablemos las weas como son, el weon solo me utiliza solo para tener más likes, para tener plata en su puta música, sus putos videos, porque esa es la realidad. Espero ahora que por favor bajes todas las fotos, todos los videos que no me has pagado nada por utilizar mi imagen, que eso es ilegal, así que yo que tu borro todo».

Para cerrar, Michelson contó la situación que le dio más rabia sobre Sargento. «Yo estaba con una amiga en Miami pasándolo bomba y yo compre el pasaje para ir a verlo porque él me insistió».

«El día que llego, para yo ir a verlo perdí el vuelo así que le dije, sabes que no voy a ir a verte porque tú me haces mal, no quiero volver a lo mismo. Después de eso, a los 5 minutos el me llama, lo pongo en alta voz, mi amiga estaba al lado y empezó a llorar diciendo que quiero verte, es que por nuestro hijo ven, quiero volver a hacer una familia contigo y cuando me tocan el tema de mi hijo, para mí es un tema que todavía no puedo sanar, no lo puedo sacar de mi cabeza, entonces, siguió diciendo “que te tengo una sorpresa, que te están esperando mis papas, que esto, que lo otro, corto y le digo a mi amiga no sé si ir, y mi amiga, que lo odia obviamente, porque sabe todo, me dice, weona me dio pena hasta a mí, y yo qué onda y me pongo a llorar y le digo no sé qué hacer y digo, ya, voy. Osea el nivel de manipulación que tiene este hombre que fue capaz de manipular a mi amiga y a mí para que yo fuera a México, lo encuentro sorprendente» cerró Ignacia.

Obviamente que la chilena se llevó todo el apoyo de sus seguidores, quienes le aseguraron que lo mejor es que lo dejara.