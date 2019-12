Hacen bolsa a Maura Rivera por comer pescado en ‘La Divina Comida’… dijo ser vegetariana

Este sábado se emitió un nuevo capítulo de ‘La Divina Comida’, que tuvo como invitados a Maura Rivera, Pedro Ruminot, Blanca Lewin y Jaime Parada, quienes demostraron sus mejores dotes culinarios en el programa de Chilevisión.

El primero en recibir a los comensales fue el humorista, quien preparó un menú en base a verduras, leche y carne. Eso sí, como es usual con algunas de las restricciones alimenticias de algunos de los participantes del espacio, Ruminot tuvo que modificar el plato de la bailarina, ya que esta es vegetariana.

Pues, en vez de servirle carne, el ex miembro de ‘El Club de la Comedia’, le preparó fritos de atún con papas salteadas, un plato que Maura agradeció. Pero esta situación fue la que desató el enojo de los usuarios de redes sociales, ya que a varios les molestó que la chiquilla dijera ser animalista, pero comiera pescado.

A pesar de esto, Maura explicó que más que ser vegetariana, ella se consideraba pescetariana, pues solamente no comía carnes rojas. De todas formas esto no evitó que se llenara de críticas en Twitter.

Aquí te dejamos algunas reacciones:

Otra animalista al peo…seguro los peces no sienten 🤦‍♀️ #ladivinacomida

No como carne, Como pescados…… porqué la dejaste? Por los animales..que es el pez, un vegetal? Ya si si, se lo que me van a decir pero los pececitos mueren con música clásica? Mueren de cariño? Andá!!!! #ladivinacomida

la maura diciendo que no come carne por los animales y que es animalista mientras come pescado 🤡🤡 #ladivinacomida

— pauli the grinch (@worstinmachine) 8 de diciembre de 2019