Filtran video de Pampita y ex pololo gritándole a empleada doméstica Luego de que la ex niñera de Pampita la acusara de maltrato laboral, aparece el video donde aparece Pampita gritando por unas pulseras.

Durante los últimos días, un video del 2017 se filtró y publicó en un programa argentino, donde aparece la modelo trasandina Carolina ‘Pampita’ Ardohaín y su ex pareja Juan Picó Mónaco discutiendo con una empleada doméstica, al parecer, por un robo.

«¡Toda mi vida robándome!», se le escucha decir a Pampita en el video publicado por el programa argentino ‘Todas las tardes’, mientras el ex tenista le dice: «Ya está. Lo va a entregar. Tranquila…».

«¡Pero que traiga todo. Todo lo que me falta!», grita Pampita indignada, para luego salir de la sala en la que se encontraban.

Ante lo que Mónaco agrega a Gladys, la empleada: «¡Que aparezcan las pulseras carajo! ¡Que aparezcan ya! No me hagas calentar carajo».

«¡Las pulseras, Gladys! ¡Las pulseras, carajo! ¡No me hagas calentar! Dejá de hinchar las pelotas porque te meto en cana. Háblale a tu sobrina, que no se haga la pelotuda porque la meto en cana también», le grita molesto el ex tenista.

En ese momento, Pampita regresa a la sala, asegurando que le falta un collar, un anillo y todas sus pulseras. Cabe destacar que hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha referido al tema.