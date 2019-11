Tonka Tomicic se picó por talla de Martín Cárcamo en ‘Bienvenidos’ 6 noviembre

Durante este miércoles en el matinal ‘Bienvenidos’ estuvieron de invitados el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y el analista político Francisco Vidal.

Los invitados junto al panel del programa se refirieron el anuncio de esta mañana del presidente Piñera sobre el aumento del salario mínimo a $350.000 donde, con pizarra en mano, analizaron esta cifra y hablaron del alza de impuestos y la baja del precio de medicamentos.

Siguiendo con esa línea, Lavín y Vidal, pusieron de ejemplo a Martín Cárcamo como ‘una pyme’, lo que desató bromas por parte del panel sobre su patrimonio. Si bien se lo tomó con humor, Cárcamo intervino con una consulta que resultó en otra broma del alcalde. «Martín está preocupado de la situación de él», dijo, provocando risas en el panel.

Tras esta broma, el rubio natural replicó con otra, en la que gratuitamente involucró a su compañera, Tonka Tomicic. «No crean una realidad que no es ah, porque si lo comparo con Tonka créeme que yo quedo chico», lanzó Cárcamo, lo que generó risas, excepto de la animadora.

De hecho, Tomicic no dudó en contestarle duramente al animador. Su para’ de carros fue celebrada por otros compañeros del panel.

La animadora lo increpó con: «Eso es muy feo, es muy feo porque cuando Insulza me tiró la pelota a mí, todos estaban calladitos y nadie se quiso meter con la pelota». La animadora aludió al tenso intercambio que tuvo con el senador, que la cuestionó por su sueldo.

Luego, añadió una ácida crítica a Cárcamo. «Yo soy buena compañera, no meto a nadie en el baile, me la como solita… ahí la dejo, yo digo no más», lanzó.

Tras el enfrentamiento de Tonka, el rubio natural y el alcalde de Las Condes trataron de calmar las aguas. Es más, Cárcamo reconoció su error. Mientras, Lavín pidió disculpas por contraponerlos, siendo que debían contraponer las visiones de él y Vidal.