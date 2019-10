Tonka Tomicic se agarró con senador Insulza por criticar su sueldo 28 octubre

Este lunes en el matinal ‘Bienvenidos’ siguieron abordando la contingencia nacional, acompañados en el panel por políticos y expertos. Uno de los invitados fue el senador José Miguel Insulza, quien se enfrentó a Tonka Tomicic en un incómodo momento, mientras discutían los altos sueldos que reciben los parlamentarios.

La animadora le expresó al resto del panel: «Yo creo que les debería dar vergüenza», refiriéndose a la alta suma que ganan diputados y senadores. Palabras que al parecer molestaron al senador, quien no dudo en responderle: «Yo no le he preguntado cuanto gana usted Tonka. ¿Y no le da vergüenza? con mucho respeto».

Tras esta dura réplica, de inmediato el ánimo se volvió tenso, e incluso Polo Ramírez trató de calmar la situación, pero no le resultó. «Porque les da vergüenza por lo que ganan y no por lo que dejaron de hacer (…) me siento muy orgullosa porque tengo bastante conciencia social. El listado se lo puedo dar en privado, se lo voy a contar en comerciales. Yo estoy muy tranquila. Usted me interpelo y no quiero que todo el mundo sepa lo que hago» saltó Tonka.

Frente a esto Insulza respondió: «Yo también me siento muy tranquilo. Pero el problema no es de tranquilidad sino sobre lo que le pasa en el país».

Pero Tonka no se quedó callada y cerró el tema con la siguiente frase: «Yo no le hice la crítica por el dinero que ganan los parlamentarios, que pagan todo los chilenos, sino que sobre si no le avergonzaba por todo lo que no hicieron».

Aquí te dejamos el momento: