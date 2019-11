Hacen bolsa a Vanesa Borghi por criticar paro de recolectores de basura 14 noviembre

En medio de la polémica se vio envuelta Vanesa Borghi, luego de la visita del ex intendente Claudio Orrego al matinal ‘Hola Chile’. Esto debido a que el político aseguró que el paro indefinido de los recolectores de basura se produjo sin negociación previa.

Luego de estas declaraciones, Cony Roberts y la modelo che, criticaron duramente la decisión de sus trabajadores, catalogándola incluso de «egoísta». Opinión que de inmediato les generó una serie de críticas, a las cuales Vanesa decidió responder.

«Perdón pero todos en el panel opinaron lo mismo, incluso el ex intendente Claudio Orrego. Simplemente no es el momento ya que agranda aún más la crisis en el país. Son demasiados los problemas. No quisieron dialogar solo se fueron a paro directamente» escribió Vanesa en su cuenta de Twitter para responder a una crítica.

A pesar de esto, la respuesta de la animadora no logró convencer al público, quienes le argumentaron que los trabajadores llevan años siendo abusados por sus condiciones de trabajo. Junto con esto otros comentaron que si este no era el momento de demandas por parte de los recolectores de basura, cuando.

Aquí te dejamos algunos de los mensajes a Vanesa Borghi:

Si no es ahora cuando? Que dejen pasar mad tiempo y sigan vulnerando sus derechos? Si es ahora el tiempo! Nunca es buen tiempo para huelgas pero siempre es necesario…. no tienen donde comer o donde ir al baño!!!! — Jaime Moya (@Jaimoyar) 14 de noviembre de 2019

Te parece que hay que dialogar el derecho a tener un lugar para comer? El derecho a BAÑO? Esas cosas no se tienen por qué dialogar, no deberían estar pidiéndoles cosas que deberían entregarles PORQUE SON PERSONAS. Lamentablemente AHORA ES EL MOMENTO, SAL DE TU BURBUJA — C∆M| (@cmndfck) 14 de noviembre de 2019

Cuidado con lo que hablas. El día de ayer se acercaron a dialogar con el intendente dea región metropolitana, pero no les dio solución. Si no es el momento de mejorar condiciones y sueldo, cuando sería según tú?? — Matias Cancino (@matcancino) 14 de noviembre de 2019

Están en todo su derecho, ahora le corresponde a la ciudadanía no dejar la basura en la calle, en el centro de Santiago está todo eso disponible para hacer barricadas y fogatas — 🅰️-ⓁⒺⓍ ☣️ (@Almagoin) 14 de noviembre de 2019