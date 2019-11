Gary Medel: «La mejor forma de representar al país era no jugando el amistoso con Perú» 15 noviembre

Este viernes Gary Medel habló del plano futbolístico que atraviesa la selección chilena y su suspensión del duelo ante Perú.

El capitán de la «Roja» habló con El Mercurio y entregó detalles de cómo se gestó la postura de los jugadores. «Nos íbamos a juntar el martes en Pinto Durán, pero cómo había paro nacional no entrenamos. Nos reunimos el miércoles por la mañana. Hicimos reunión entre todos y todos dijeron que no jugábamos».

El ex Universidad Católica aseguró que estaban dispuestos a jugar, pero terminaron impactados por el estado que atravesaba Chile. «Íbamos a jugar en Perú pero al llegar a Chile cambiamos de opinión. Lo que está sucediendo en el país nos hizo cambiar de opinión. Vimos en terreno la realidad de Chile. No podíamos ir a jugar y no apoyar esta causa».

También confesó quedar sorprendido por la postura de la ANFP de liberarlos, sabiendo que las intenciones de los jugadores era seguir entrenando. «Nuestra idea era seguir entrenando, queríamos estar acá y apoyar la causa. Habíamos decidido no jugar pero sí entrenar. Pero la ANFP decidió no hacer nada y liberarnos a todos. Quedamos sorprendidos porque habíamos quedado con eso, en entrenar hasta el sábado, hacer algo distinto, jugar un partido, seguir unidos. La ANFP decidió eso y no nos hacemos responsables».

Por la filtración por parte del ente rector del fútbol chileno sobre los pasajes de jugadores, Medel manifestó su desaire. «A nadie le gusta, pero siempre están filtrando cosas. No es para asombrarse. El asunto es así, la ANFP nos convoca y paga los pasajes para que representemos al país. Esta vez pensamos que la mejor forma de representar era no presentándonos a jugar un amistoso en este momento».