«Cara de r…» Patricia Maldonado arremete contra Daniel Jadue

Por estos días Daniel Jadue está en Venezuela para participar en la ‘Cumbre Internacional contra el Fascismo’ donde se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Es aquí que ha estado en el centro de las noticias por sus declaraciones sobre el Gobierno.

Además, el alcalde de Recoleta afirmó que en temas de DD.HH. el país es muy diferente a Chile. «Hay algunos que hablan de Venezuela sin nunca venir (…) parece que aquí las cosas funcionan distinto a cómo cuentan los medios»; dichos que fueron aplaudidos por Nicolás Maduro.

Patricia Maldonado indignada

Es a raíz de esto que en su programa ‘Las Indomables’, Patricia Maldonado y Catalina Pulido no dudaron en comentar las palabras de Daniel Jadue, donde la ex opinóloga no se guardó nada al momento de criticarlo.

«Quiero partir preguntándole a un cara de raja, que se fue a pasear en Venezuela, que lo han acusado de todo, pero debe tener santos en la corte. Me refiero a Jadue, al alcalde brillante de Recoleta; el lugar más sucio al igual que Valparaíso» comenzó señalando la también cantante.

Pero esto no es todo, ya que Patricia Maldonado agregó: «Fue a visitar al cerdo de Maduro. Yo le quiero preguntar: ¿A qué fue a Venezuela? A ti te hablo, cara de raja a ti te hablo. ¿Fuiste a ver cómo la gente se muere de hambre? Porque aquí la gente no se muere de hambre, en este país no pasa eso»-

Siguiendo por esta línea, la ex Mucho Gusto sacó a debate las torturas a presos políticos y gente que estaría detenida por protestar. «Eres un cara de raja. Pero mira, yo no creo mucho en la justicia divina, pero yo creo en la ley del búmeran: Así como tú lanzas, recibes. Se te va a devolver algún día, weón, se va a devolver. Y vas a pagar caro todo lo que has hecho».