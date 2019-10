Se disfrazó de árbol para captar la pedida de matrimonio de su hermana

Para muchas personas, una propuesta de matrimonio es uno de los eventos más importantes en la vida, y no son pocas las que hacen grandes parafernalias para que todo salga tal como en las películas.

Una de ellas es Therese Merkel, de 23 años, del estado de Wisconsin, quien tenía claro que quería estar en el momento en que Andrew Philibeck, el novio de su hermana Rachel, se arrodillara e hiciera la esperada petición.

El problema es que no tenía que estar presente para arruinar el momento. Entonces, tuvo la brillante idea de utilizar un traje de camuflaje para mezclarse perfectamente entre los arbustos del parque Picnic Point en Madison.

Therese compartió en Twitter las fotos de su plan, y la gente la elogió por su ingenio y devoción a su hermana mayor.

Andrew y Therese habían estado discutiendo los planes para su propuesta en secreto la semana anterior, cuando ella había dicho en broma que podía disfrazarse como un arbusto para obtener la foto perfecta.

Después de que a Andrew se le ocurrió la idea, se pusieron a buscar un traje especial para la chica y consiguieron una cámara para capturar el momento.

En declaraciones para Popsugar, Therese dijo: «Mientras me escondía, tenía la visión perfecta de todo. Andrew sabía que me estaba escondiendo y ni siquiera estaba seguro de que estaba ahí».

Durante la propuesta , Andrew leyó un poema, pero para aumentar la tensión, en este punto el anillo se quedó atascado en su bolsillo. Afortunadamente, logró recuperarlo y finalmente pudo pedirle a Rachel que se casara con él.

Therese agregó: «Revelé mi aspecto orgánico gritando:» ¡Ella dijo que sí!…Rachel estaba muy confundida y estaba llorando de alegría por lo especial que fue todo el evento».

Al compartir las fotos del traje, y la propuesta, Therese escribió: «Mi hermana se comprometió este fin de semana y yo me vestí como un arbusto en el desierto para ver / capturar el momento».

Sister got engaged this weekend and I dressed as a bush in the wilderness to watch/capture the moment. We are 1 yr apart.. why are our lives so different rofl pic.twitter.com/cE14RBZ9CL

— therese merkel (@theresemerkel) 23 de septiembre de 2019