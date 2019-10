Kenita Larraín será la animadora de nuevo programa de televisión 1 octubre

Hace algunas semanas te contamos que Viviana Nunes había decidido dar un paso al costado en la animación del nuevo late de Telecanal ‘Muy buenas noches’. Bueno resulta que ahora Kenita Larraín llegará a ocupar el lugar que dejó la conocida conductora noventera.

Este programa que tuvo su estreno el pasado 5 de septiembre, sumará a la también numeróloga a sus filas, quien hará su debut esta primera semana de octubre. A pesar de este nuevo rol en la televisión, la modelo no dejará su puesto en el programa de trasnoche ‘Así somos’ de La Red.

Kenita Larraín no estará sola en la animación de ‘Muy buenas noches’, sino que contará con la compañía de Patricio Burgos y Paulo Iglesias.

En conversación con El Mercurio, la ahora animadora comentó que «después de tantos años, ahora sí estoy preparada para nuevos desafíos. Me di cuenta de que estar en la conducción es algo que me acomoda y me encanta».

Junto con lo que agregó: «La conversación es algo que me acomoda porque puedes profundizar en las historias personales de los invitados. El formato también, porque no es tan rígido y estructurado».

El nuevo programa de Kenita Larraín se emite todos los jueves a las 23 horas, mientras que continuará en pantalla en ‘Así somos’ todos los días después de medianoche.