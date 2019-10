Hacen pebre a Ignacia Michelson por fotos donde muestra más de la cuenta 3 octubre

No cabe duda que Ignacia Michelson se convirtió en una de las figuras más reconocidas de ‘Resistiré’, esto gracias a su fuerte personalidad, pero sobre todo a las polémicas en las que se ha visto involucrada tras su salida del reality extremo de Mega y MTV.

La chiquilla que actualmente está completamente soltera, ya que hace un tiempo terminó en medio del escándalo su relación con Sargento Rap, además es muy popular en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores a quienes usualmente sorprende con destapadas sesiones de fotos.

También te puede interesar: Por culpa de Sargento Rap denunciaron a Ignacia Michelson por estafa

Pero al parecer en esta ocasión fue muy lejos, ya que con la última publicación que hizo se llenó de críticas por parte del público, ya que mostró más de la cuenta. Resulta que tras subir las fotitos, Ignacia recibió una serie de descalificativos, entre los que los más suaves eran «chana», «vulgar» y «ordinaria».

Pero hasta el momento la ex chica reality no ha borrado ni cerrado los comentarios de su publicación, por lo que muchos llegan a pensar que no esta ni ahí con las críticas que pueda recibir de la gente.

Aquí te dejamos las fotitos de Ignacia Michelson: