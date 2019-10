El secreto mejor guardado de Arturo Vidal: la razón de su mohicano y en qué futbolista se inspiró 18 octubre

Arturo Vidal es uno de los futbolistas más destacados del último tiempo. El volante, que actualmente juega en el FC Barcelona, es considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo, siendo elogiado tanto por futbolistas como por entrenadores.

Pero además de su nivel de juego, el chileno también es conocido por su característico mohicano, el que a estas alturas ya se ha transformado en su marca registrada.

¿Pero por qué decidió tener ese curioso corte de pelo?

También te puede interesar: "Aquí no hay traiciones" polémica por video de Arturo Vidal previo a los amistosos

Esa es la pregunta que muchos se hacen y que finalmente respondió en una entrevista con el medio francés L’Equipe. “Mi cresta es para dar miedo”, declaró el futbolista.

Según confesó, se inspiró en otro destacado futbolista: el alemán Christian Ziege, que jugó en el Bayern Munich y el Liverpool en la década del 90.

“Me la hice después del Mundial sub 20 en el 2007. Me recordaba a un jugador alemán con cresta (Christian Ziege) que me gustó en el Mundial 2002 por ser súper agresivo y que daba miedo al adversario. Quería hacer algo parecido y me creé un personaje”, señaló el chileno.