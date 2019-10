«Aquí no hay traiciones» polémica por video de Arturo Vidal previo a los amistosos 10 octubre

A pesar de que Reinaldo Rueda finalmente se decidió y los juntó para esta nueva fecha FIFA de La Roja, parece que no hay reconciliación. Hasta el momento, Arturo Vidal y Claudio Bravo han mantenido una relación distante y de frialdad en su reencuentro previa a los duelos amistosos de Chile ante Colombia y Guinea.

Y esto ha quedado claro con las nuevas publicaciones del «Rey» en su cuente de Instagram, donde promocionando al grupo de su hermano, Street Dream Music, el volante del Barcelona eligió un trozo de una de sus canciones, pero de las más polémicas.

«No me interesa lo que puedan pensar, porque mirándome a la cara no pudieron ni hablar», cantó con fuerza Vidal junto a Fabián Orellana, delantero que regresó a la Roja. Para cerrar la publicación, el volante fue tajante: «aquí no hay traiciones, somos todos hermanos».

Revisa el polémico video de Arturo Vidal: