Pamela Díaz confesó que le ofrecieron nuevo tratamiento estético 27 septiembre

Durante la jornada del jueves en el matinal de CHV ‘Viva la pipol’ estaban hablando sobre una de las preocupaciones que afecta a varios de los chilenos por esta época: la inminente llegada del verano.

Esto debido a que tras las Fiestas Patrias, muchos comienzan a prestar atención a su figura para tenerla más que lista para esos días cálidos en los que hay que ir más ligeros de ropa. Obviamente que los famosos tampoco están ajenos a ellos, tal como Pamela Díaz contó, pues hace tres días volvió al gimnasio.

Hay que mencionar que desde siempre la animadora ha sido muy honesta sobre las dietas y procedimientos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de los años. Tanto así que durante el programa contó la firme y reveló que le ofrecieron hacerse un levantamiento de glúteos.

Eso sí, el tema partió de la mano de Jean Philippe Cretton, quien fue el que contó que Pamela había recibido el llamado para realizarse este procedimiento estético. En un principio La Fiera no quería referirse al tema, pero finalmente confesó de que se trataba este ofrecimiento.

Todo comenzó con La Fiera contando que previo a su regreso al gimnasio «le dije al doctor Vidal que me iba a poner a entrenar y que si no me resultaba me iba a operar. Yo quería algo rápido».

Junto con esto Pamela agregó que «le dije que quería una lipo en los brazos y me dijo que ‘no, para qué, anda al gimnasio’. Y después le comenté: entonces el traste y me contó que ‘hay una cirugía que no es cirugía propiamente tal, que es rápida y que te puede levantar el trasero'».

El procedimiento que le ofrecieron a la animadora al parecer tiene que ver con hilos, por lo que Rocío Marengo explicó que «a mí me contaron que los hilos tensores no soportan el peso de la cola y se cortan. A la señora le tenemos que decir todas las posibilidades».

Pese a esto, Pamela explicó que el procedimiento no era ese, sino que un nuevo tratamiento que lleva muy poco tiempo en Chile, pero que no quiso entrar en detalles.

Eso sí, la animadora aún no está muy segura de querer realizarlo.