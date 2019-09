Chiquilla acusó a esposa de Thiago de hacerle escena de celos en redes sociales 4 septiembre

Una incómoda situación vivió Victoria Tom, luego de que Thiago Cunha comenzara a seguirla a Instagram y ella lo hiciera de vuelta. Especialmente debido a la sorprendente reacción que tuvo la esposa del ex bailarín de Axe, Thati Lira.

Resulta que de acuerdo a lo que explicó la joven de 20 años al programa «Intrusos», ella ya se conocía con la bailarina e incluso habían compartido anteriormente. «La cosa es que me siguió Thiago, lo sigo yo de vuelta, sin darme cuenta, y me llega el mensaje de la Thati preguntándome que por qué yo sigo a su marido y su marido me sigue a mí» comenzó relatando.

Frente a esto, la chiquilla se defendió aludiendo a la popularidad de Thiago. «Todo Chile lo conoce, por qué no lo seguiría. Entiendo su molestia de por qué el me siguió a mí, pero eso no tiene por qué reclamarlo conmigo» agregó.

Junto con esto, Victoria contó parte del intercambio que tuvo con la mujer, a quien luego de su reclamo le ofreció dejar de seguir a su esposo. «Me pone: ‘ahh, comenzó a seguirte de la nada, o tú comenzaste a seguirlo a él y él te siguió. ¿No viste fotos mías?, ¿no te dice el nombre mi marido en el mensaje?» reveló.

Luego del incómodo momento en el que se vio involucrada, la chiquilla aseguró que decidió hablar con el bailarín para aclaran la situación. «Le puse ‘pucha Thiago, que lata que la buena onda que tenía con Thati se perdiera porque te seguí de vuelta. Porfa dile que se calme. Me habla como si me hubiera acostado contigo o algo. ¿Cómo siendo tan linda le va a tener celos a una mina de 20 años?».

Además reveló que aprovechó de recomendarle que tuviera ojo con las reacciones de su mujer. «Cuídala, si ella actúa de esa forma es porque algo le está afectando. Y contrólala, mira que harto mal parada queda con su postura de mujer empoderada con estas escenas de celos» le escribió.

Pese a esto, lo que más sorprendió a los presentes en el programa de farándula es la respuesta del brasileño. «Sorry, la verdad yo estoy mal porque te seguí» le habría dicho Thiago a la joven según su relato.