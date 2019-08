Karla Constant se emocionó al hablar de su relación actual con Ivette Vergara 29 agosto

Hace tres meses fue que se dio a conocer públicamente que Ivette Vergara no formaría más parte del matinal «Mucho Gusto». Decisión que en particular afectó fuertemente a Karla Constant.

Y así fue como lo dio a entender la animadora en una entrevista con el portal «Glamorama TV», donde luego de ver un video en el que Ivette le mandaba saludos, quiso referirse a la amistad que las une.

«Qué bueno ver a la Ivette. Quiero decir varias cosas. Ella me apoyó mucho, me acogió mucho (…) Al principio llegué a Mucho Gusto como por goteo. Primero iba un par de días. De ahí me fui como quedando. Y ella dijo ‘por fin me llegó una compañera’, y yo dije ‘qué rico llegar aquí’. Entonces, nos hicimos amigas desde siempre» comenzó relatando.

Junto con esto, Karla habló sobre cómo ha sido la relación con la periodista luego de su salida de «Mucho Gusto», reconociendo que no han hablado.

«Uno en la vida tiene la suerte de encontrarse con buena gente. Digo suerte porque no todo el mundo tiene buenos amigos. Y me da mucha pena llamarla y seguir hablando del programa o de la vida y no estar compartiendo ese momento especial que era después del matinal» explicó.

Además agregó que: «La verdad es que no la puedo llamar… Todos los días pienso ‘la voy a llamar… La voy a llamar y voy a echar la talla’. Pero me ha costado mucho».

Karla Constant además recordó que el día que su amiga se fue del matinal, no tuvo la oportunidad de despedirla al aire, pues debió irse antes, aunque aseguró que ambas lloraron mucho. En ese momento, la animadora no pudo evitar emocionarse.

«No me da vergüenza llorar. Podría rajarme llorando en este minuto, porque soy súper emocional, pero es una fibra, para mí, súper bonita. Y valoro mucho cuando hay amistad en los equipos de trabajo, porque al final pasas más tiempo en tu pega que en tu casa» afirmó.

Frente a esto, Karla aprovechó de mandarle un mensaje a Ivette a través del programa. «Decirle que la extraño entrañablemente. Que es una tremenda mujer, que es una gran amiga y que dentro del trabajo fue una gran compañera».