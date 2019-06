Ivette Vergara sorprendió con foto en bikini del recuerdo 17 junio

A pesar de estar alejada de la televisión, Ivette Vergara, continúa sorprendiendo a sus más de 700 mil seguidores en Instagram. Esta vez lo hizo al publicar una foto de hace 14 años atrás, sacando aplausos entre el público.

«Mi #tbt de hoy es esta foto que me trajeron de regalo hoy. Año 2005…una entrevista que di siempre enfocada en la vida saludable y el ejercicio» escribió la esposa de Fernando Solabarrieta.

Además de agregar «si bien durante una etapa de mi vida me importó más el cómo me veía que mi salud emocional y espiritual…cuando fui Mamá supe que debía cuidar ambas cosas y que mi cuerpo sería el reflejo de mi mente..Mantener el cuerpo con buena salud es un deber, de lo contrario no seremos capaces de mantener nuestro cuerpo y mente fuertes, sanos y claros».

Obviamente la foto rápidamente se llenó de piropos y halagos por parte de sus seguidores, quienes además señalaron que a sus 47 años sigue manteniéndose igual de guapa que en la foto que publicó en Instagram.

Aquí te dejamos la foto de Ivette Vergara: