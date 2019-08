Mario Sepúlveda se hizo ADN para comprobar paternidad de supuesta hija de 31 años 29 agosto

Hace algunos días te contamos que el Mario Sepúlveda estuvo en medio de la polémica, luego que una ex pareja de su juventud, Martha Labraña, asegurara en «Intrusos» que el ex minero tenía junto a ella una hija no reconocida de 31 años llamada Laura.

En ese momento la mujer aseguró que el gran ganador de «Resistiré» había conocido a la joven en 2010, tras ser rescatado de la mina San José, pero que finalmente no la había reconocido ante la ley. Ahora su hija estaría buscando determinar legalmente si Sepúlveda es su papá y establecer una relación con él.

Tras hacerse pública esta situación, Mario aseguró que se realizaría el examen de ADN y efectivamente cumplió. Ahora él y todos los involucrados están a la espera de los resultados, los cuales deberían estar en cinco días.

En conversación con «Intrusos», el ex minero además contó que su esposa se ha tomado bien esta noticia y que incluso tuvo un lindo detalle con la posible hija de Mario. «Mi señora llamó a Laurita y a su mamá para desearnos que nos fuera bien», aseguró.

En cuanto a la joven, ella afirma que aunque ha pasado mucho tiempo sin un padre está dispuesta a compartir con Sepúlveda de confirmarse la paternidad. «Lo voy a conocer de a poco, no me cierro a eso», agregó.