Este el origen del «meme del gato» que la rompe en redes sociales

En los últimos días un meme se ha apoderado de las redes sociales muy rápidamente. Se trata del meme de la mujer que le grita a un gato que parece estar sentado en una mesa.

La gracia del formato del meme es que aparece con un texto que puede ir variando, pero en todas las versiones, una mujer llorando le reclama al gatito que tiene un gesto de desentenderse.

Además, la contraposición entre ambas imágenes es graciosa de por sí, y eso tiene que ver con el origen que tienen ambas imágenes, que vienen de lugares completamente distintos.

La imagen de la mujer gritando, viene de el episodio 14 «Malibu Beach Party From Hell» de la segunda temporada del reality «The Real Housewives of Beverly Hills». En el episodio, Taylor Armstrong llora durante una discusión, mientras Kyle Richards trata de calmarla. La infame fotografía fue incluida en un artículo del Daily Mail.

Por otro lado, la imagen del gato viene de la red social Tumblr. Ahí, el usuario deadbefordeath publicó una foto de un gato blanco con una expresión confusa sentado en una silla frente a un plato con verduras. «No le gustan los vegetales» decía la publicación.

Pero resulta que el minino, se trata de la mascota de una pareja canadiense. Ellos suelen compartir postales del felino en su cuenta de Instagram, Smudge Table Cat.

La primera persona en juntar ambas fotos fue la usuaria de Twitter @missingegirl. En su tweet escribió: “estas dos fotos juntas me están haciendo perder la cabeza”, pero no estaban unidas en un solo montaje ni tenían texto.

These photos together is making me lose it pic.twitter.com/kJi9d8MpbG

— ebaby (@MISSINGEGIRL) 1 de mayo de 2019