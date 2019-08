Mario Sepúlveda aseguró que todavía no le dan el premio de «Resistiré» 30 agosto

Poco más de un mes ha pasado desde que se emitió la gran final del reality extremo de Mega y MTV «Resistiré». El cual terminó por coronar como ganador a Mario Sepúlveda, quien se llevó para su casita casi 108 millones de pesos gracias a la votación del público.

Previo a que se conociera el nombre del ganador, el ex minero aseguró que de llevarse el premio, repartiría el 15% de este con todos sus compañeros, a excepción de Manelyk González y Sebastián Ramírez, porque según él, no se esforzaron en nada por resistir y mantener el pozo.

A pesar de que Mario terminó siendo el ganador de «Resistiré», aún no puede disfrutar de los millones que se llevó. Así lo contó en conversación con el portal Página 7, donde aseguró que todavía no recibe el premio. «No me han pagado todavía. Ha sido largo ese proceso» comentó.

Junto con agregar que: «Me duele que la gente que yo conozco hace mucho tiempo me diga que cambié porque tengo plata, yo no he visto ni un peso».

Pero de todas formas dijo que entiende que se trata de problemas protocolares, ya que habrían tenido problemas con una firma.

Es por esto mismo, que desde el portal se comunicaron con la producción de «Resistiré», quienes fueron enfáticos en asegurar que el tema lo están viendo con la esposa de Mario Sepúlveda, revelando que se llegó a un acuerdo en que el pago se realizará en un plazo de 30 días tras la emisión de la factura.

Lo que quiere decir que este 2 de septiembre, Mario debería recibir el millonario premio.